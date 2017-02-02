İTÜ’lü mühendisler yılın en iyilerini seçti

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü’nün geleneksel olarak dağıttığı İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri, bu yıl 24’üncü kez yılın en iyilerini belirledi. Jess Molho’nun sunuculuğunu üstlendiği, Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde yapılan törene birçok ünlü isim katıldı. Törende Demet Akbağ ve Rasim Öztekin yaşam boyu başarı ödülünü alırken, jüri özel ödülünü de Yetkin Dikinciler aldı. Gecede ödül alan Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli, “Ödül almak çok sevindirici, hele ki öğrencilerden alınca ve ikimiz birlikte alınca daha da keyifli” açıklamasında bulunurken, Demet Akbağ ise “Önceden söz vermiş olduğum bir randevum yoksa mutlaka törenlere katılırım” diyerek gecenin önemine dikkat çekti.

SERENAY GÖZ KAMAŞTIRDI

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan şarkıcı Yalın, Mustafa Kemal Kültür Merkezi’ne girmekte zorlandı. Üniversiteyi 10 sende bitirdiğini söyleyen Yalın, “Benim yaptığımı yapmasınlar ve derslerine çalışsınlar” dedi. Şıklığıyla dikkat çeken Seranay Sarıkaya ise muhabirlere “Şu an işim olmadığı için kabuğuma çekildim. Ama süper bir proje ile tekrar ekranlara döneceğim. Artık yine görmeye başlayacaksınız beni” açıklamasında bulundu.

İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri

Yılın En Başarılı Kadın Dizi Oyuncusu: Burçin Terzioğlu

Yılın En Başarılı Erkek Dizi Oyuncusu: İlker Kaleli

Yılın En Başarılı Kadın Film Oyuncusu: Serenay Sarıkaya

Yılın En Başarılı Erkek Film Oyuncusu: Ozan Güven

Yılın En Başarılı Kadın Şarkıcısı: Hande Yener

Yılın En Başarılı Erkek Şarkıcısı: Yalın

Yılın En Başarılı Albümü: Janti (Murat Boz)

Yılın En Başarılı Klibi: Ben Bilmem (Murat Dalkılıç)

Yılın En Başarılı Şarkısı: Günah Benim (EYPİO ft. Burak King)

Nuri ALTUNTAŞ / HT MAGAZİN