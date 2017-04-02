Fotoğraflarla Halit Akçatepe

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Ebru Akçatepe, fotoğrafların altına 'Seni yürekten seven milyonlarca hayranını, hafızalardan silinmeyecek, sinemada iz bırakan onlarca filmini, tiyatro ustalığını, gerçek ve güzel dostluklarını, Akçatepe Sanat Okulunu, seni çok seven evlatlarını ve torunlarını sığdırdın sen. Tüm sanat hayatın boyunca kendini sadece sanata ve halka adadın. Canım babam! Kalbi sevgi dolu babam' notunu düştü.