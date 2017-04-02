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Fotoğraflarla Halit Akçatepe

31 Mart 2017 Cuma, 16:21:36

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    İstanbul'da yaşamını yitiren Türk sinemasının 'Güdük Necmi'si 79 yaşındaki Halit Akçatepe'nin Bodrum'da çekilen son fotoğraflarını kızı Ebru Akçatepe Instagram sayfasından paylaşıp, son günlerini anlattı. 

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