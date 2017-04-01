Meryem Uzerli ve Alp Özcan barıştı!

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Salı gecesi bir partide eğlendikleri ve yeniden bir araya geldikleri iddia edilen çift, önceki akşam Baltalimanı’nda el ele objektiflere takıldı. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre arkadaşlarıyla yürüyüş yapan ikili, flaşlar bir anda patlayınca şoke oldu.