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Meryem Uzerli ve Alp Özcan barıştı!

01 Nisan 2017 Cumartesi, 04:40:54

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    Meryem’in doğru adamı! Meryem Uzerli ve kendisine, “Doğru adamı seçemiyorum” itirafı yaptıran işadamı Alp Özcan’ın ayrılığı 5 ay sürdü. İkili önceki akşam el ele objektiflere takıldı

     

 

 

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