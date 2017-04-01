Meryem Uzerli ve Alp Özcan barıştı!

01 Nisan 2017 Cumartesi, 04:40:54 | Güncelleme: 04:50:22
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Meryem’in doğru adamı! Meryem Uzerli ve kendisine, “Doğru adamı seçemiyorum” itirafı yaptıran işadamı Alp Özcan’ın ayrılığı 5 ay sürdü. İkili önceki akşam el ele objektiflere takıldı
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BOĞAZ ’A KARŞI EL ELE YÜRÜYÜŞ
Meryem Uzerli ile 5 ay önce yollarını ayırdığı işadamı Alp Özcan, ilişkilerine ikinci bir şans verdi.
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Salı gecesi bir partide eğlendikleri ve yeniden bir araya geldikleri iddia edilen çift, önceki akşam Baltalimanı’nda el ele objektiflere takıldı. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre arkadaşlarıyla yürüyüş yapan ikili, flaşlar bir anda patlayınca şoke oldu.
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UZERLİ: ÇOK UTANIYORUM ŞU ANDA
Ayrılık sonrası yaptığı, “Doğru adamı seçemiyorum” itirafı magazin gündemini uzun süre meşgul eden Uzerli, utangaç tavırlarıyla dikkat çekti.
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Özcan soruları duymazdan gelirken, “Çok utanıyorum şu anda gerçekten. Bilemiyorum şimdi ne diyeceğimi” diyen güzel oyuncu ise sorular üzerine “Geçen gün barıştık” demekle yetindi.