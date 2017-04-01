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ŞİPŞAK

Yalın: Sırf sizin için evleneceğim

01 Nisan 2017 Cumartesi, 05:54:07

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    Popçu Yalın, önceki akşam 37’nci doğum gününü sevgilisi Hazal Emre ve arkadaşlarıyla Yeniköy’de kutladı. 

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