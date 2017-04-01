01 Nisan 2017 Cumartesi, 05:54:07 | Güncelleme: 05:59:58
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Popçu Yalın, önceki akşam 37’nci doğum gününü sevgilisi Hazal Emre ve arkadaşlarıyla Yeniköy’de kutladı.
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HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre yaklaşık 10 kişilik arkadaş grubuyla eğlenen şarkıcı mekân çıkışında, “Yakın arkadaşlarımızla birlikte kutladık. Pastayı üflerken sağlık, mutluluk ve huzur diledim” açıklamasını yaptı.
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Gazetecilerin “Hazal Emre’yle ne zaman evleneceksiniz?” sorusuna Yalın, “Sırf sizin için evleneceğim” diyerek esprili bir dille cevap verdi.