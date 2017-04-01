Azur Benan'ın ilk fotoğrafı

01 Nisan 2017 Cumartesi, 09:03:16 | Güncelleme: 09:14:29
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Allah nazarlardan saklasın! Gülşen ile Ozan Çolakoğlu’nun iki ay önce dünyaya gelen oğulları Azur Benan objektiflerle tanıştı.
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HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; Minik Azur Benan’ı kontrol için Nişantaşı'ndaki bir hastaneye götüren çift, çıkışta görüntülendi.
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Ünlü popçu, muhabirleri fark edince oğlunun yüzünü örterken soruları ise yanıtsız bıraktı.
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Bu sabah ise baba Ozan Çolakoğlu oğlunun fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. "1 Nisan benim doğum günüm. En güzel doğum günü hediyem Azur Benan 15 günlükken en yakın dostum Tarkan'ın kollarında..."