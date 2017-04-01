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ŞİPŞAK

Azur Benan'ın ilk fotoğrafı

01 Nisan 2017 Cumartesi, 09:03:16

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    Allah nazarlardan saklasın! Gülşen ile Ozan Çolakoğlu’nun iki ay önce dünyaya gelen oğulları Azur Benan objektiflerle tanıştı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 11:03
    Allah analı babalı büyütsün haydi Tarkan sıra sende
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