Anastasia Reshetova: Bana çirkin derlerdi

2014 yılında Rusya'da güzellik yarışmasına katılıp ikinci seçilen Anastasia Reshetova, ortaokul ve lise yıllarında 'çok uzun boylu' ve 'çıkık çeneli' olduğu için yaşıtları tarafından alay konusu olduğunu söyledi.

Alay konusu olduğunu ailesinden gizlediğini belirten 20 yaşındaki model, "Küçük düşürüldüğüme inanıyordum ve bunu kimseye söyleyemezdim" dedi.

Annesi ve babası küçük yaşta ayrılan, 17 yaşında baba evini terk eden Reshetova "İlk dönemlerde erkek arkadaşım bana yardım etti. Katıldığım güzellik yarışmasından sonra hayatım değişti. Artık kendi paramı kazanabiliyorum" ifadelerini kullandı.

Ülkesinde bir güzellik salonu işleten Anastasia Reshetova, son dönemde yaptığı paylaşımlarla İnstagram'ın gözde kullanıcılarından birine dönüştü ve 1.2 milyon takipçi sayısına ulaştı.