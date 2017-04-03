Bensu Soral: İçerde hayatımı değiştirdi

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Dizi sayesinde oyunculuk adına çok şey öğrendiğini belirten Soral, “Usta oyuncular arasında oyunculuğumu geliştirdim. Bu kadro içinde olmak beni şanslı kılıyor. Sette onlardan motive edici sözler duyunca çok mutlu oluyorum ve bu da otomatik olarak rolüme yansıyor” diye konuştu.