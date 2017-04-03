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Bensu Soral: İçerde hayatımı değiştirdi

02 Nisan 2017 Pazar, 09:56:22

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    SHOW TV’NİN yarın akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan fenomen dizisi ‘İçerde’de Melek karakterini canlandıran Bensu Soral, önceki gün Nişantaşı’nda bir davete katıldı.

 

 

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