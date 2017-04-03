Bensu Soral: İçerde hayatımı değiştirdi

02 Nisan 2017 Pazar, 09:56:22 | Güncelleme: 03 Nisan 2017 Pazartesi, 11:46:02
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SHOW TV’NİN yarın akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan fenomen dizisi ‘İçerde’de Melek karakterini canlandıran Bensu Soral, önceki gün Nişantaşı’nda bir davete katıldı.
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HT Magazin'in haberine göre, kendisini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu, “İçerde dizisi hayatımı değiştirdi” dedi.
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Dizi sayesinde oyunculuk adına çok şey öğrendiğini belirten Soral, “Usta oyuncular arasında oyunculuğumu geliştirdim. Bu kadro içinde olmak beni şanslı kılıyor. Sette onlardan motive edici sözler duyunca çok mutlu oluyorum ve bu da otomatik olarak rolüme yansıyor” diye konuştu.