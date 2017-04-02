Halit Akçatepe Caddebostan Kültür Merkezi'nde son yolculuğuna uğurlandı

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Bu sahnede düzenleyecektik. Birçok filmde canlandırdığı talihsizlik karakter, geleneksel şansızlık onu gerçek hayatında da geldi buldu. İşte CKM'deyiz. Babam ve ben, aynı sahneyi paylaşıyoruz. Hayatının final sahnesi de filmlerindeki gibi hüzünlü ve buruk. Arkasında temiz bir geçmiş bırakarak gidiyor. İyi bir insan, iyi bir sanatçı, iyi bir baba. Bir evlat olarak diyorumki; bu miras da bize yeter"diye konuştu.