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Halit Akçatepe Caddebostan Kültür Merkezi'nde son yolculuğuna uğurlandı

02 Nisan 2017 Pazar, 11:00:04 DHA

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    Sinema ve tiyatro oyuncusu Halit Akçatepe için Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde tören düzenlendi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 22 saat önce
    allah rahmet eylesın mekanı cennet eylesın ıns arkasında kalanlara sabır eylesin rabbım. Şener şeni göremedim cenazede
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 11:11
    Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın...
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