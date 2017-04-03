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Baba Sahne
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En ‘Baba’ sahne açıldı

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh’un 17 Milyon TL maliyetle tiyatro dünyasına kazandırdığı Kadıköy’de yer alan Baba Sahne, Çoruh’un ustası Savaş Dinçel’in 75’inci doğum gününde ünlü isimlerin katılımıyla kapılarını açtı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 09:53:43 Güncelleme: 16:43:39

Oyuncu Şevket Çoruh’un tüm mal varlığını yatırarak hayata geçirdiği yeni tiyatro sahnesi Baba Sahne, önceki akşam düzenlenen açılış gecesiyle kapılarını tiyatroseverlere açtı.

HT Magazin'in haberine göre, Müjdat Gezen’in, Dümbüllü’nün tulûat fesini Şevket Çoruh’a devrettiği gecede, Türker İnanoğlu, Müjdat Gezen, Mustafa Alabora, Zafer Ergin, Bihter-Barış Dinçel, İlker Ayrık, Günay Karacaoğlu, Ozan Güven, Demet Evgar, Ecem Özkaya-Mustafa Üstündağ, Zuhal Olcay, Timur Acar, Şükran Ovalı-Caner Erkin, Özgür Ozan, Olgun Toker, Melis Birkan, Alican Yücesoy, Kenan Ece, Canan Ergüder, Kıraç, İlhan Şeşen, Dolunay Soysert ve Erkan Can gibi tanınmış isimler Çoruh’u yalnız bırakmadı.

DİNÇEL UNUTULMADI

Çoruh, Baba Sahne’yi 2007’de hayatını kaybeden usta oyuncu Savaş Dinçel’in vefatının 10’uncu yılında ve 75. doğum gününde açarak ustasını onurlandırdı. Her yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından tiyatro alanında verilen Savaş Dinçel Ödülleri de gecede sahiplerini buldu. Kadın oyuncu ödülü Demet Evgar’a, erkek oyuncu ödülü Erdal Beşikçioğlu’na giderken, gecede duygusal bir konuşma yapan Şevket Çoruh, kendisine destek verenlere dağıttığı plaketlerle teşekkür etti. 

Müjdat Gezen, Çoruh için “Keşke beni örnek almasaydı. Çok zahmetli bir iş. 6 ay çalışıp 12 ay maaş ödeyecek. Yaptığı kahramanlık. Onunla gurur duyuyorum” dedi.

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