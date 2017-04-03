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03 NİSAN 2017
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Volkan Babacan
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Volkan Babacan ve Burcu Erçil'i 'ihanet' ayırdı!

Yaza evlilik hazırlığı yapan Milli kaleci Volkan Babacan ve Burcu Erçil şok bir kararla ayrıldı. İhanet iddiaları nişanlı çiftin ayrılmasına neden olurken ayrılıkta geri dönüşün söz konusu olmayacağı kaydediliyor

03 Nisan 2017 Pazartesi, 10:28:41 Güncelleme: 10:52:40

NİŞANLANMIŞLARDI!

Nuran-Cevdet Erçil’in kızı Burcu Erçil ile Başakşehir’in kalecisi Volkan Babacan’ın arkadaşlığı, geçen yıl aşka dönüşmüştü. Milli yıldız, Ağustos 2016’da sosyetik güzele Göcek’te evlenme teklif etmiş, nişan yüzükleri takılmıştı. Bu yaz evleneceklerdi. Düğün, Türkiye’nin Haziran’da Kosova ile oynayacağı maçtan sonra yapılacaktı. Ama Volkan Babacan’ın adı önceki gece bir dedikoduya karıştı. Tepebaşı’ndaki bir mekanda kumral bir güzelle eğlendiği söylendi.

GERİ DÖNÜŞ YOK

Volkan Babacan, ihanet iddiasını reddetti. Yakınlarına yanındaki genç kızın sadece arkadaşı olduğunu söyledi. Babacan, nişanlısı Burcu Erçil’i ikna etme konusunda başarılı olamadı. Burcu Erçil'in, çevresine bu işin artık geri dönüşünün olmadığını belirttiği, terk ettiği Volkan’a ikinci bir şans vermeyeceğini söylediği ileri sürüldü.

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