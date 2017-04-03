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ŞİPŞAK

Naz Elmas: Evlenmeden çocuğa da razıyız

03 Nisan 2017 Pazartesi, 11:04:27

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    Oyuncu Naz Elmas önceki gün, bankacı sevgilisi Cemre Bozer ile Nişantaşı sokaklarında yürürken görüntülendi.

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