Naz Elmas: Evlenmeden çocuğa da razıyız

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Elmas, ‘Şimdilik böyle mutluyuz. Evlilik için şu an erken 4 ay oldu. Ayrıca hamile dedikoduları çıkmış yalan. Evlenmek erken ama böyle yaşamak güzel. Biz böyle mutluyuz. Hatta böyle çocuğa da razıyız. Köpeğime kıyafetler aldık' dedi. (Posta)