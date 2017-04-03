Naz Elmas: Evlenmeden çocuğa da razıyız

03 Nisan 2017 Pazartesi, 11:04:27 | Güncelleme: 11:07:35
1
1|7
Oyuncu Naz Elmas önceki gün, bankacı sevgilisi Cemre Bozer ile Nişantaşı sokaklarında yürürken görüntülendi.
2
2|7
Emre Kramer ile bir evlilik yaşayan ve kısa süre sonra boşanan Naz Elmas yaklaşık dört aydır birlikte olduğu Cemre Bozer ile mutluluğu hakkında ilk kez konuştu.
3
3|7
Elmas, ‘Şimdilik böyle mutluyuz. Evlilik için şu an erken 4 ay oldu. Ayrıca hamile dedikoduları çıkmış yalan. Evlenmek erken ama böyle yaşamak güzel. Biz böyle mutluyuz. Hatta böyle çocuğa da razıyız. Köpeğime kıyafetler aldık' dedi. (Posta)