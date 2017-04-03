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ŞİPŞAK

Irmak Ünal: 'Erkek gibi olmuşsun' diyorlar

03 Nisan 2017 Pazartesi, 11:16:59

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    Spor yapan ünlüler arasında karın kaslarıyla adından söz ettiren oyuncu Irmak Ünal, "Erkek gibi olduğumu düşünenler var ama umrumda değil" dedi.

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