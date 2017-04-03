ŞİPŞAK
Irmak Ünal: 'Erkek gibi olmuşsun' diyorlar
03 Nisan 2017 Pazartesi, 11:16:59 | Güncelleme: 13:39:40
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Spor yapan ünlüler arasında karın kaslarıyla adından söz ettiren oyuncu Irmak Ünal, "Erkek gibi olduğumu düşünenler var ama umrumda değil" dedi.
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İki çocuk annesi Irmak Ünal, Formsante dergisine yaptığı röportajda fitness tüyoları verdi.
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Ünal, fotoğraf çekiminde kaslı vücudunu gözler önüne serdi.
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Katıldığı davette konuşan oyuncu, “Beni görüp ‘erkek gibi olmuşsun’ diyenler var. Umurumda değil. Ben kendimi nasıl mutlu hissediyorsam öyle olmaya devam edeceğim” dedi.
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Sosyal medya hesaplarından spor fotoğrafları paylaşan iki çocuk annesi, geçen sene karın kaslarıyla gündeme gelmişti.
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Ab Cracks yani dikine karın kası çizgisi ile gündeme gelen 40 yaşındaki Ünal, sporcuları bile gölgede bırakan fiziğiyle dikket çekiyor.
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