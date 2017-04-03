Seda Akgül'den seksi paylaşım: Bana bayılan beyler...

Seda Akgül, kilo verdikten sonra bambaşka bir görüntüye kavuşmuş geçen yaz yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti. Zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtan Akgül’ün son paylaşımı sosyal medyada olay oldu.

Evinde çekilmiş seksi bir kareyi yoruma kapalı bir şekilde paylaşan Seda Akgül, fotoğrafın altına şunları yazdı:

“Bana aşık olduğunu, bayıldığını, çok önemseyip değer verdiğini iddia eden bütün beylere bir duyurum var… Sabah doktora gittim. Tek arayan annemdi… Hanımlar akıllı olun!”