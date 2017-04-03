ŞİPŞAK
03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Seda Akgül
ŞİPŞAK

Seda Akgül'den seksi paylaşım: Bana bayılan beyler...

Verdiği kilolar ve sadece 4 ay süren evliliğiyle geride bıraktığımız yıla damga vuran Seda Akgül yaptığı paylaşımla dikkat çekti

03 Nisan 2017 Pazartesi, 14:49:03 Güncelleme: 14:52:27

Seda Akgül, kilo verdikten sonra bambaşka bir görüntüye kavuşmuş geçen yaz yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti. Zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtan Akgül’ün son paylaşımı sosyal medyada olay oldu.

Evinde çekilmiş seksi bir kareyi yoruma kapalı bir şekilde paylaşan Seda Akgül, fotoğrafın altına şunları yazdı:

“Bana aşık olduğunu, bayıldığını, çok önemseyip değer verdiğini iddia eden bütün beylere bir duyurum var… Sabah doktora gittim. Tek arayan annemdi… Hanımlar akıllı olun!”

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Gülben Ergen: O tam ıvır zıvır
ŞİPŞAK

Tartışma yaratacak sözler söyledi
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları
ŞİPŞAK

"Bir ben kaldım"
Irmak Ünal: 'Erkek gibi olmuşsun' diyorlar
ŞİPŞAK

"Erkek gibi olmuşsun diyorlar"
Naz Elmas: Evlenmeden çocuğa da razıyız
ŞİPŞAK

'Evlenmeden de razıyız'
Volkan Babacan ve Burcu Erçil'i 'ihanet' ayırdı!
ŞİPŞAK

Ünlü çift ayrıldı! ihanet...
‘Sonsuz Aşk’, ‘Recep İvedik’i tahtından etti
ŞİPŞAK

‘Recep İvedik’i tahtından etti
En ‘Baba’ sahne açıldı
ŞİPŞAK

Baba Sahne’ye fesli açılış
Ozan Güven'in cesur sahneleri
ŞİPŞAK

Ozan Güven'in cesur sahneleri