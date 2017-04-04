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Recep İvedik kendini Avrupa'da da geçti

04 Nisan 2017 Salı, 06:30:14

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    Recep kendini geçti! Şahan Gökbakar imzalı ‘Recep İvedik’ serisinin beşinci filmi, dördüncüde olan Avrupa rekorunu kırdı.

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