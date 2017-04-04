ŞİPŞAK
Recep İvedik kendini Avrupa'da da geçti
04 Nisan 2017 Salı, 06:30:14 | Güncelleme: 06:34:48
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Recep kendini geçti! Şahan Gökbakar imzalı ‘Recep İvedik’ serisinin beşinci filmi, dördüncüde olan Avrupa rekorunu kırdı.
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Habertürk Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, 900 bin izleyiciye ulaşan ‘Recep İvedik 5’, 830 bin izleyici sayısıyla ‘Recep İvedik 4’te olan rekoru geliştirdi.
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Film, cinsiyet ayrımcılığını eleştirmek için verilen Altın Bamya ödülünün de sahibi oldu.
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