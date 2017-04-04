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Murat Boz
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Murat Boz, siyah şişme montuyla objektiflere takıldı

Yine aynı mont! Murat Boz şişme montunu üzerinden çıkarmıyor. Ünlü popçu son 10 gün içinde dört farklı yerde aynı montla görüntülendi

04 Nisan 2017 Salı, 10:45:14 Güncelleme: 14:39:36

MONT ÜZERİNE YAPIŞTI

Murat bu habere ‘boz’ulacak! Ünlü popçu önceki gün Nişantaşı’nda, son günlerde üzerinden çıkarmadığı siyah şişme montuyla objektiflere takıldı.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, gece gündüz demeden nereye giderse gitsin hep aynı montu giyen Boz’u hayranları tanımakta hiç zorlanmadı! 

EVLİLİK SİNYALİ VERDİ

Aslı Enver ile mutlu bir birlikteliği olan popçu, “Popstar evlenmez” sözüne inanmadığını söyleyerek evlilik sinyali verdi. Evlenmeye sıcak baktığını belirten Boz, “Hayranlarım kaçar gider gibi bir düşüncem yok. O tür söylemlere inanmıyorum” dedi.

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