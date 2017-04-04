Yıldız Tilbe’den gece yarısı haciz isyanı

Duymayan Kalmasın programında yer alan habere göre isim vermeden twitter’dan saydıran sanatçı şunları yazdı:

“Atmadığım taklit bir imzayla ‘zarara uğradık’ deyip bunu para cezasına çevirtip yasal yaptırımla yıllarıma haciz koymaları çok ağırıma gidiyor. ben böyle bi mukavele imzalamadım. bütün albümlerim sizde, bütün platformlar elinizde, siz bütün kurumların içinde başında, parayı toplayan dağıtan siz. haczeden de siz... beni bitirmeye and içmişler böyle bir nefret olabilir mi? ben size ne yapmışım ki, bu kadar nedir yani? 23 yıldır şarkı söylüyorum, 13 yıldır bu davayla uğraşıyorum, ne günah işledim bilmiyorum. sus sus sus nere kadar yani. madem dava bitti, cezam kesildi o zaman geçmiş olsun, herkes de duysun.”

Yıldız Tilbe’nin başka müzik şirketleriyle yaşadığı sorunlar geçmişte de gündemi uzun süre meşgul etmişti. İbrahim Tatlıses’in, 8 yıl önce şov programında ağırladığı ve bir dönem patronu olduğu şarkıcıyla canlı yayında yaptığı tartışma TV tarihine geçmişti.