ŞİPŞAK
04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Yıldız Tilbe
ŞİPŞAK

Yıldız Tilbe’den gece yarısı haciz isyanı

Yıldız Tilbe, 2004 yılında albüm yapmak için anlaşma yaptığı Avrupa Müzik şirketiyle 13 yıldır süren alacak davasının aleyhine sonuçlanmasına gece yarısı isyan etti

04 Nisan 2017 Salı, 11:56:43 Güncelleme: 14:25:33

Duymayan Kalmasın programında yer alan habere göre isim vermeden twitter’dan saydıran sanatçı şunları yazdı:

“Atmadığım taklit bir imzayla ‘zarara uğradık’ deyip bunu para cezasına çevirtip yasal yaptırımla yıllarıma haciz koymaları çok ağırıma gidiyor. ben böyle bi mukavele imzalamadım. bütün albümlerim sizde, bütün platformlar elinizde, siz bütün kurumların içinde başında, parayı toplayan dağıtan siz. haczeden de siz... beni bitirmeye and içmişler böyle bir nefret olabilir mi? ben size ne yapmışım ki, bu kadar nedir yani? 23 yıldır şarkı söylüyorum, 13 yıldır bu davayla uğraşıyorum, ne günah işledim bilmiyorum. sus sus sus nere kadar yani. madem dava bitti, cezam kesildi o zaman geçmiş olsun, herkes de duysun.”

Yıldız Tilbe’nin başka müzik şirketleriyle yaşadığı sorunlar geçmişte de gündemi uzun süre meşgul etmişti. İbrahim Tatlıses’in, 8 yıl önce şov programında ağırladığı ve bir dönem patronu olduğu şarkıcıyla canlı yayında yaptığı tartışma TV tarihine geçmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

O şimdi çok ünlü!
Ali Ağaoğlu ve Duygu Su Gülpınar'ın kahvaltı keyfi
ŞİPŞAK

Ağa'nın kahvaltı keyfi
Berk Suyabatmaz: Hop, o iş yanlış!
ŞİPŞAK

‘Hop, o iş yanlış!’

Murat Boz, siyah şişme montuyla objektiflere takıldı
ŞİPŞAK

Murat tarzını ‘boz’muyor
Fahriye Evcen ve Özge Özpirinçci iki yıl sonra pişti oldu
ŞİPŞAK

İki yıl sonra pişti oldular
Cem Yılmaz, Ahu Yağtu ve Lal Dedeoğlu ile bir arada
ŞİPŞAK

Aile saadeti
Murat Yıldırım'dan 'bebek' açıklaması
ŞİPŞAK

Murat Yıldırım'dan 'bebek' açıklaması
Recep İvedik kendini Avrupa'da da geçti
ŞİPŞAK

Recep İvedik'ten bir rekor daha!