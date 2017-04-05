Pınar Altuğ sosyal medyayı salladı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 08:57:47 | Güncelleme: 13:48:17
1
1|21
Pınar Altuğ sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.
2
2|21
Ünlü oyuncu eski yıllarına ait bir karesini Instagram hesabından yayınladı.
3
3|21
Altuğ'un bu paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.
4
4|21
Altuğ'un, "Bundan tam 23 sene once bu gece Türkiye Güzeli seçilmiştim #MissTurkey #MissWorld #1994" notuyla paylaştığı kare takipçilerinden tam not aldı. Oyuncuya "Her zaman asil, her zaman güzel..." , "Halen aynı güzeliğinizi koruyosunuz ki" , "Değişen bir şey yok Pınar hanım, yine katılsanız yine sıralama değişmez emın olun" yorumları yapıldı. Daha önce burnuna estetik yaptıran Altuğ'un yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.