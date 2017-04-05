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Yağmur Sarıoğlu'ndan akılalmaz hareket

05 Nisan 2017 Çarşamba, 09:16:00

  • 1 Yağmur Sarıoğlu'ndan akılalmaz hareket
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    Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 saat önce
    para var ye bakalım, acaba aklına yaşayan aç insanlar geliyor mu?
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