Yağmur Sarıoğlu'ndan akılalmaz hareket

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Sarıoğlu, Instagram hesabından 5500 metre yüksekten atladığı videoyu "2006'da 30 metre ile başlayan 2017'de 5500 metre ile son halini bulan serbest düşüş atlayışlarımın niteliksel ve niceliksel değişimi" notuyla paylaştı. İşte o anlar...