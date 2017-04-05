Yağmur Sarıoğlu'ndan akılalmaz hareket

05 Nisan 2017 Çarşamba, 09:16:00 | Güncelleme: 12:20:44
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Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.
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Pilot olan Sarıoğlu, Amerika tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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Daha önce de adrenalin tutkusuyla sık sık gündeme gelen ünlü isim son paylaşımıyla 'yok artık' dedirtti!
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Sarıoğlu, Instagram hesabından 5500 metre yüksekten atladığı videoyu "2006'da 30 metre ile başlayan 2017'de 5500 metre ile son halini bulan serbest düşüş atlayışlarımın niteliksel ve niceliksel değişimi" notuyla paylaştı. İşte o anlar...