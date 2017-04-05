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Tolgahan Sayışman
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Tolgahan Sayışman'dan Almeda Abazi'ye yasak!

Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti, Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 10:58:17 Güncelleme: 11:04:03

Ayaküstü soruları yanıtlayan ikili, özel bir Arnavutluk kanalında yayınlanacak belgeselde yer aldıklarını ve üç gün süren çekimlerde ellerinden geldiğince İstanbul’u en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

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Yeni gelin çıkışta eşine dair bir itirafta bulundu. “Sosyal medyada paylaşmak istediğim ne fotoğraflar var ama sağolsun Tolgahan izin vermiyor. Bir şekilde aşmaya çalışıyorum” dedi.

Eşinin sözlerine gülen Tolgahan Sayışman konuyu değiştirip şöyle konuştu: “Reklam filminde rol almamız için teklifler geliyor. Ben eşimle sinemada da oynamak istiyorum. Ama o pek sıcak bakmıyor, belki ikna ederim.”

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