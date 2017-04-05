Tolgahan Sayışman'dan Almeda Abazi'ye yasak!

Ayaküstü soruları yanıtlayan ikili, özel bir Arnavutluk kanalında yayınlanacak belgeselde yer aldıklarını ve üç gün süren çekimlerde ellerinden geldiğince İstanbul’u en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

REKLAM TEKLİFİ

Yeni gelin çıkışta eşine dair bir itirafta bulundu. “Sosyal medyada paylaşmak istediğim ne fotoğraflar var ama sağolsun Tolgahan izin vermiyor. Bir şekilde aşmaya çalışıyorum” dedi.

Eşinin sözlerine gülen Tolgahan Sayışman konuyu değiştirip şöyle konuştu: “Reklam filminde rol almamız için teklifler geliyor. Ben eşimle sinemada da oynamak istiyorum. Ama o pek sıcak bakmıyor, belki ikna ederim.”

(Posta)