ŞİPŞAK
Burcu Esmersoy, reklam gelirleriyle ayakta duruyor
05 Nisan 2017 Çarşamba, 12:19:02 | Güncelleme: 12:24:48
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Sunuculuk ya da oyunculuk alanında istediği teklifleri alamayan Burcu Esmersoy, reklam gelirleriyle ayakta durmaya çalışıyor.
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Magazin dünyasının renkli isimlerinden Burcu Esmersoy, iş hayatında zor günler geçiriyor.
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MADDİ ANLAMDA ZORLANIYOR
Akşam'da yer alan habere göre daha önce ekranlarda sunuculuk ya da oyunculuk alanında yer alan Esmersoy'un yeni işler gelmediği için maddi anlamda artık zorlandığı iddia edildi.
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REKLAM GELİRLERİYLE AYAKTA DURUYOR
Bu konuda çevresine dert yakınan Esmersoy'un yüzünü güldüren tek iş ise reklam projeleri olduğu söylendi.
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INSTAGRAM'DAN TANITIMLAR YAPIYOR
Bu dönemde ekranlarda yayımlanan 4 reklam çalışması olan Esmersoy, Instagram hesabı üzerinden de yaptığı tanıtımlarla da ek gelir kazanıyor.
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