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Burcu Esmersoy, reklam gelirleriyle ayakta duruyor

05 Nisan 2017 Çarşamba, 12:19:02

  • 1 Burcu Esmersoy, reklam gelirleriyle ayakta duruyor
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    Sunuculuk ya da oyunculuk alanında istediği teklifleri alamayan Burcu Esmersoy, reklam gelirleriyle ayakta durmaya çalışıyor.

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