Kim Kardashian, üçüncü çocuğu için taşıyıcı anne arıyor

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Öyle ki doktorları ölüm tehlikesi olduğunu dahi söylemişti. Her şeye rağmen doktorlarına aldırış etmeden “North’a ve Saint’e bir kardeş vermek istiyorum” diye açıklamalar yapan Kardashian, yaklaşık dört ay önce, yakın çevresine taşıyıcı anne aradığını söylemiş, bunun üzerine pek çok talep almıştı.