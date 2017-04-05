Kim Kardashian, üçüncü çocuğu için taşıyıcı anne arıyor
05 Nisan 2017 Çarşamba, 12:36:10 | Güncelleme: 12:47:52
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Son günlerde Keeping Up With the Kardashians adlı programda sansasyon yaratacak açıklamalar yapan Kim Kardashian, programın üçüncü bölüm tanıtımında üçüncü çocuğu istediğini belirtmişti. Aslında bu onun ilk kez yaptığı bir açıklama değildi.
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Kısa bir süre önce de hamile kalmak istediğini dile getirmişti. Onun bu kararı sonrası haliyle Kardashian’ın sağlık durumu da gündeme getirdi.
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KİM ÖLEBİLİR!
Takip edenler bilirler; Kim Kardashian ikinci çocuğuna hamileyken pek çok sorun yaşamış, hatta üçüncüyü doğuramayacağı konusunda haberler çıkmıştı.
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Öyle ki doktorları ölüm tehlikesi olduğunu dahi söylemişti. Her şeye rağmen doktorlarına aldırış etmeden “North’a ve Saint’e bir kardeş vermek istiyorum” diye açıklamalar yapan Kardashian, yaklaşık dört ay önce, yakın çevresine taşıyıcı anne aradığını söylemiş, bunun üzerine pek çok talep almıştı.