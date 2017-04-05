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Kim Kardashian, üçüncü çocuğu için taşıyıcı anne arıyor

05 Nisan 2017 Çarşamba, 12:36:10

  • 1 Kim Kardashian, üçüncü çocuğu için taşıyıcı anne arıyor
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    Son günlerde Keeping Up With the Kardashians adlı programda sansasyon yaratacak açıklamalar yapan Kim Kardashian, programın üçüncü bölüm tanıtımında üçüncü çocuğu istediğini belirtmişti. Aslında bu onun ilk kez yaptığı bir açıklama değildi.

     

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