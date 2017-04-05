Bebek heyecanını üzerinden atamayan ünlü Burcu Kara'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre, bir yıl önce şubat ayında Belçika’nın şirin kenti Brugge'de bir şatoda reklamcı Fırat Doğu Parlak’la evlenen ünlü oyuncu Burcu Kara, 3,5 aylık hamile.

Hamilelik sürecinin ve bebeğinin ilk dönemlerinin tadını çıkarmak istediği için çalışma hayatına mola veren güzel gözlü oyuncu, geçen hafta mutlu bir haber daha aldı ve bebeğinin cinsiyetini öğrendi.

İlk bebeğinin heyecanını yaşayan ünlü oyuncunun oğlu olacak.



HASTANE ODASININ ÖNÜNDE POZ VERMİŞTİ

Burcu Kara haziran ayında doğan yeğeninin yattığı hastane odasının önünde poz verip fotoğrafa şu notu düşmüştü: "Teyze oldum ben, hoşgeldin Güneş"