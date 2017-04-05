ŞİPŞAK
Erdinç Acar ve eşi Hande Acar Miami'den ev aldı
05 Nisan 2017 Çarşamba, 13:54:00 | Güncelleme: 14:44:46
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İşadamı Erdinç Acar ve eşi Hande Acar Miami'den ev alan Türkler kervanına katıldı. Ama onların aldığı ev biraz farklı.
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31’inci katından 540 metrekarelik bir daire alan çift, evlerine otomobilleriyle çıkabilecek.
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Porsche Design Tower; 'Spor arabalarından uzakta uyumak istemeyen milyonerler için mükemmel ev' sloganıyla üç yıl önce satışa sunulan, Miami’nin en yüksek yapılarından biri.
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Porsche Design Tower'daki her dairede 'sky garage/gökyüzü garajı' yer alıyor ve arabalara özel asansörlerle katlara çıkılabiliyor.
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Büyüklükleri 438-550 m2 arasında değişen 132 daireden oluşan Porsche Design Tower’ın en büyük özelliği, katlara arabalarla çıkılabilmesi.
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Evlerin fiyatı ise 4 milyon ile 32 milyon dolar arasında değişiyor. (Günaydın)
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