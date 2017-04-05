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Erdinç Acar ve eşi Hande Acar Miami'den ev aldı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 13:54:00

  • 1 Erdinç Acar ve eşi Hande Acar Miami'den ev aldı
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    İşadamı Erdinç Acar ve eşi Hande Acar Miami'den ev alan Türkler kervanına katıldı. Ama onların aldığı ev biraz farklı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    o değil de bu kadının dudaklarına ne olmuş
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