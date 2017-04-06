Nurgül Yeşilçay ile Gandalf yan yana!

06 Nisan 2017 Perşembe, 04:58:09 | Güncelleme: 05:07:45
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İstanbul Film Festivali’nin açılışına, ‘yüzüklerin efendisi’ serisinin Gandalf’ı Ian McKellen damga vurdu. Dünyaca ünlü ingiliz aktör sempatik tavırlarıyla gönülleri fethetti
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Türkiye'nin en köklü film festivallerinden biri olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği İstanbul Film Festivali, bu yıl 36’ncı kez sinemaseverlerle buluşuyor.
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HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre 15 Nisan’a kadar devam edecek festivalin açılışı, ünlü isimlerin katılımıyla önceki akşam TİM Show Center’da yapılan törenle gerçekleştirildi.
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Sunuculuğunu Cem Davran’ın üstlendiği açılış törenine usta İngiliz oyuncu Ian McKellen damga vurdu.
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Törende onur ödülü alan McKellen, festival boyunca çeşitli etkinliklerde boy gösterecek.
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YILDIZLAR PARTİDE BULUŞTU
Açılış töreninin ardından düzenlenen partide buluşan sinemaseverler, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
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Partide Barış Arduç, Meltem Cumbul, Onur Saylak, Yiğit Özşener, Seçkin Özdemir, Murat Cemcir, Murathan Mungan, Can Bonomo, Öykü Karayel, Barış Atay, Rıza Kocaoğlu, Tolga Tekin, Ece Uslu, Özlem Maden, Irmak Ünal, İpek Bilgin, Şenay Gürler, Onur Ünlü, Levent Özdilek, Selen Uçer ve Kadir Çermik gibi ünlü isimler boy gösterdi.