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Nurgül Yeşilçay ile Gandalf yan yana!

06 Nisan 2017 Perşembe, 04:58:09 HABERTURK.COM

İstanbul Film Festivali’nin açılışına, ‘yüzüklerin efendisi’ serisinin Gandalf’ı Ian McKellen damga vurdu. Dünyaca ünlü ingiliz aktör sempatik tavırlarıyla gönülleri fethetti

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    Türkiye'nin en köklü film festivallerinden biri olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği İstanbul Film Festivali, bu yıl 36’ncı kez sinemaseverlerle buluşuyor.

     

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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre 15 Nisan’a kadar devam edecek festivalin açılışı, ünlü isimlerin katılımıyla önceki akşam TİM Show Center’da yapılan törenle gerçekleştirildi.

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    Sunuculuğunu Cem Davran’ın üstlendiği açılış törenine usta İngiliz oyuncu Ian McKellen damga vurdu.

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