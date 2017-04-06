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İrem Derici: Aleyna'yı kıskanıyorum!

06 Nisan 2017 Perşembe, 09:49:06

  • 1 İrem Derici: Aleyna'yı kıskanıyorum!
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    İrem Derici, Hülya Avşar'ın programında samimi itiraflarda bulundu. "Aleyna Tilki'yi kıskanıyor musun?" sorusuna İrem Derici "Evet kıskanıyorum" yanıtını verdi.

  • 2 İrem Derici: Aleyna'yı kıskanıyorum!
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    İrem Derici'nin samimi itirafları dikkat çekti.

  • 3 İrem Derici: Aleyna'yı kıskanıyorum!
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    SAĞLIKSIZ YÖNTEMLERLE ZAYIFLAMIŞ 

    30 yaşından sonra kendisine aşık olduğunu söyleyen İrem Derici, sağlıksız yöntemlerle zayıfladığını itiraf etti. Ancak Helin Avşar'ın iddia ettiği gibi ilaç kullanmadığını söyledi.

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