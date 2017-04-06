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SAĞLIKSIZ YÖNTEMLERLE ZAYIFLAMIŞ

30 yaşından sonra kendisine aşık olduğunu söyleyen İrem Derici, sağlıksız yöntemlerle zayıfladığını itiraf etti. Ancak Helin Avşar'ın iddia ettiği gibi ilaç kullanmadığını söyledi.