ŞİPŞAK
İrem Derici: Aleyna'yı kıskanıyorum!
06 Nisan 2017 Perşembe, 09:49:06 | Güncelleme: 17:21:52
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İrem Derici, Hülya Avşar'ın programında samimi itiraflarda bulundu. "Aleyna Tilki'yi kıskanıyor musun?" sorusuna İrem Derici "Evet kıskanıyorum" yanıtını verdi.
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İrem Derici'nin samimi itirafları dikkat çekti.
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SAĞLIKSIZ YÖNTEMLERLE ZAYIFLAMIŞ
30 yaşından sonra kendisine aşık olduğunu söyleyen İrem Derici, sağlıksız yöntemlerle zayıfladığını itiraf etti. Ancak Helin Avşar'ın iddia ettiği gibi ilaç kullanmadığını söyledi.
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"4 YILDA ÇOK PARA KAZANDIM, HEPSİNİ YEDİM"
İrem Derici, 4 yıl boyunca çok para kazandığını ama hepsini yediğini söyledi. Harun Kolçak ve Mustafa Ceceli ile düet yaptığını hatırlatan İrem Derici, "Düetisyen oldum!" dedi.
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"ALEYNA'YI KISKANIYORUM"
Hülya Avşar'ın ''Aleyna Tilki'yi kıskanıyor musun?'' sorusuna ise önce "Hayır tapıyorum" diyen İrem Derici, sonra "Kıskanıyorum ulan! Aleyna'yı kıskanıyorum!" dedi.
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