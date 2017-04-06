ŞİPŞAK
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
06 Nisan 2017 Perşembe, 11:15:13 | Güncelleme: 19:08:20
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Nusret Gökçe, iş hayatındaki başarısı kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da çok konuşuluyor. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan ünlü işletmecinin paylaşımlarını sizin için derledik...
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'Müge Anlı kaybolan danaları da bulucam' dedi
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'Kaçak et keser misin' dediler
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'Önden tango arkadan halay' dedi
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'Süt değil süt danası severim' dedi
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'Fıstık ezmesi yapalım mı' dedi
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'Baklavalar lens mi' dediler
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'Tek imparator var oda sensin' dedim
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'Canan Karatay en sevdigim' dedi
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'Rihanna da bizden yiyor'
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'Organik adamsın' dediler
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'Eti bana sevdirir misin' dedi
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'Vurur yüzüne ifadesi gülümse biraz bitanesi'
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'Javier Zanetti global bir kasapsın' dedi
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'Herkes bize biz sana' dediler
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'Pıçakdan korksaydık kasap olmazdık' dedim
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'Benden fazla çalışıyorsun' dedi
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'Bi ara beni de keser misin sen güzel kesiyormuşsun' dedi
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'Sen beni güldürdün Allah da seni güldürsün' dedi
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'Beni mezbahaneye götürür müsün' dedi
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'Sizi gidi heyvan eti yemişler' dedi
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'Hazır olun geliyorum' dedi
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'Maçın stresini etle attu bütün kuzuyu yedi maşallah bekle bayer'
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'Guten Morgen kokunu aldılar' dedi
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'Hacı abi hayırlı cumalar' dedi
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'Hayırlisi be gülüm' dedi
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'Kart postal gibisin' dediler
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'Güneşe bile sapladın' dediler