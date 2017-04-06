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ŞİPŞAK

Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları

06 Nisan 2017 Perşembe, 11:15:13

  • 1 Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
    1 | 53

    Nusret Gökçe, iş hayatındaki başarısı kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da çok konuşuluyor. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan ünlü işletmecinin paylaşımlarını sizin için derledik...

  • 2 Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
    2 | 53

    'Im ready' dedi

  • 3 Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
    3 | 53

    'Müge Anlı kaybolan danaları da bulucam' dedi

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YORUMLAR 2
  • Misafir 6 saat önce
    Adamımsın :)
  • haberturk_takipcisi 10 saat önce
    hahahahahahahaha :))
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