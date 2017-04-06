En büyük korkuları seks videoları

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Mel B ve eski kocası ile grup seks yaptığını kabul eden Hervey olayın çok bulanık olduğunu ve net bir şeyler hatırlamadığını ifade ediyor. Hervey; “Biz Mel B ile yatakta film izliyorduk. Aşırı derecede de alkollüydük. Bir ara kocası geldi ve aramıza girdi. Sonra ben Mel B’yi öptüğümü hatırlıyorum. En son ayıldığımda hepimiz aynı yatakta çıplaktık” diyor.