En büyük korkuları seks videoları

06 Nisan 2017 Perşembe, 11:59:02 | Güncelleme: 12:25:50
Geçtiğimiz günlerde 10 yıllık eşinden ayrılan eski Spice Girls grubunun üyelerinden Mel B’nin Lady Victoria Hervey ve kocasının da dahil olduğu bir grup seks videosunun olduğu iddia edildi
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İngiliz model Lady Victoria Hervey büyük korku yaşıyor. Hervey, eski Spice Girls grubunun üyelerinden Mel B ve eski kocası Stephen Belafonte’nin dahil olduğu bir grup seks videosunun internete düşmesinden çekindiğini açıkladı.
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Sızan bilgilere göre 40 yaşındaki Hervey’i bu korkuya düşüren boşanma sürecindeki Mel B’nin mahkemeye sunduğu dilekçe.
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Dilekçede Mel B kocasını onu üçlü grup seks yapmaya zorladığından ve bu seks partilerini kayda almakla suçluyor. Eğer mahkeme bu iddiaları ciddiye alır ise Stephen Belafonte’nin video arşivinin inceleneceğine kesin gözüyle bakılıyor.
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Mel B ve eski kocası ile grup seks yaptığını kabul eden Hervey olayın çok bulanık olduğunu ve net bir şeyler hatırlamadığını ifade ediyor. Hervey; “Biz Mel B ile yatakta film izliyorduk. Aşırı derecede de alkollüydük. Bir ara kocası geldi ve aramıza girdi. Sonra ben Mel B’yi öptüğümü hatırlıyorum. En son ayıldığımda hepimiz aynı yatakta çıplaktık” diyor.
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41 yaşındaki eski Spice Girls üyesi Mel B’nin daha önce 4 yıl bir kadınla ilişkisi olduğu biliniyordu. 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandırmak için mahkeme yolunu tutan Mel B’nin bu kararı almasında kocasının eve silahla gelmesi ve çocukların bakıcısı ile yakınlaşmasının etkili olduğu iddia ediliyor.