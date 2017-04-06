ŞİPŞAK
06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ŞİPŞAK

En büyük korkuları seks videoları

06 Nisan 2017 Perşembe, 11:59:02

Geçtiğimiz günlerde 10 yıllık eşinden ayrılan eski Spice Girls grubunun üyelerinden Mel B’nin Lady Victoria Hervey ve kocasının da dahil olduğu bir grup seks videosunun olduğu iddia edildi

  • 1 En büyük korkuları seks videoları
    1 | 11

    İngiliz model Lady Victoria Hervey büyük korku yaşıyor. Hervey, eski Spice Girls grubunun üyelerinden Mel B ve eski kocası Stephen Belafonte’nin dahil olduğu bir grup seks videosunun internete düşmesinden çekindiğini açıkladı.

  • 2 En büyük korkuları seks videoları
    2 | 11

    Sızan bilgilere göre 40 yaşındaki Hervey’i bu korkuya düşüren boşanma sürecindeki Mel B’nin mahkemeye sunduğu dilekçe.

     

  • 3 En büyük korkuları seks videoları
    3 | 11

    Dilekçede Mel B kocasını onu üçlü grup seks yapmaya zorladığından ve bu seks partilerini kayda almakla suçluyor. Eğer mahkeme bu iddiaları ciddiye alır ise Stephen Belafonte’nin video arşivinin inceleneceğine kesin gözüyle bakılıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
  • Misafir 51 saniye önce
    kedidir o kedi
Kalan karakter : 300