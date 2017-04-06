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Pınar Altuğ Atacan
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Pınar Altuğ Atacan, 'Haluk ile Meltem' iddialarını yanıtladı

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, 'Haluk ile Meltem geri dönüyor' iddialarını yanıtladı. Güzel oyuncu böyle bir proje düşüncesinin var olduğunu söyledi

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:20:01 Güncelleme: 15:27:27

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan reklam yüzü olduğu markanın yeni ürününü tanıttığı gecede kameraların karşısına geçti. Güzel oyuncu son dönemlerde magazin basınında yer alan 'Haluk ile Meltem geri dönüyor' iddialarını yanıtladı. Oyuncu böyle bir proje düşüncesinin var olduğunu söyledi. Podyumda yürümenin kendisini heyecanlandırdığını belirten oyuncu, "Bu gece kırmızı halı konsepti yaptık. Valla podyumda yürümek hiç fena değildi. Çok havalıydı. İnsanoğlu aynaya bakıp kendini güzel gördüğünde bir havaya giriyor. Gece yeni reklam filmi için benim için yapılıyor. Dolayısıyla ekstra mutlu ve şımarık olduğum bir gece" dedi.

"TAMER KARADAĞLI İLE TEKRARDAN SETE GİRMEK ÇOK HEYECANLI OLUR"

Ünlü oyuncu yeni 'Haluk ile Meltem' projesi hakkında da şu açıklamaları yaptı: "Bir projeler var. Birşeyler konuşuluyor, yüksek sesle düşünülüyor. Tabiki top Birol'da (Birol Güven) o bütün anlaşmaları yapıyor. Biz onun peşinden gidiyoruz. Bana uzun zaman önce 'Böyle bir fikrim var ne dersin?' dediğinde çok heyecanlandım. Gerçekten Tamer ile olan herşeye sorgusuz sualsiz 'evet' derim. Dolayısıyla tekrardan onunla sete girmek çok heyecanlı olur. Hele yazan da Birol olursa güzel birşey çıkar ortaya. Bu saatten sonra Tamer ile biraraya geldiğimizde Haluk ile Meltem'den başka birşey çıkmaz. Seyirci yemez bunları".

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