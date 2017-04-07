ŞİPŞAK
07 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ŞİPŞAK

‘Aleyna kim ya?’ diyenlere daha durun yeni başlıyoruz

07 Nisan 2017 Cuma, 04:13:24 HABERTURK.COM

HT Magazin yazarı Esin Övet tek bir şarkıyla ünlenen genç şarkıcı Aleyna Tilki'yi yazdı

  • 1 ‘Aleyna kim ya?’ diyenlere daha durun yeni başlıyoruz
    1 | 12

    Aleyna yaşından büyük laflar ediyor. Bayılıyorum bir yerde cesaretine, güvenine, bu kadar gözü kara olmasına. 

  • 2 ‘Aleyna kim ya?’ diyenlere daha durun yeni başlıyoruz
    2 | 12

    Ama bir yerde de “Acaba biraz icraat mı sergilese?” demekten kendimi alamıyorum. Çünkü Aleyna bu şöhreti tek bir şarkıyla yakaladı. 

  • 3 ‘Aleyna kim ya?’ diyenlere daha durun yeni başlıyoruz
    3 | 12

    Farkında mısınız? Ülkenin tanıdığı hatta birçok ünlü starın yıllardır ilmek ilmek işlediği ünü, şöhreti yakaladı kısacık zamanda. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300