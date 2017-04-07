ŞİPŞAK
‘Aleyna kim ya?’ diyenlere daha durun yeni başlıyoruz
07 Nisan 2017 Cuma, 04:13:24 | Güncelleme: 17:47:00
HABERTURK.COM
HT Magazin yazarı Esin Övet tek bir şarkıyla ünlenen genç şarkıcı Aleyna Tilki'yi yazdı
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Aleyna yaşından büyük laflar ediyor. Bayılıyorum bir yerde cesaretine, güvenine, bu kadar gözü kara olmasına.
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Ama bir yerde de “Acaba biraz icraat mı sergilese?” demekten kendimi alamıyorum. Çünkü Aleyna bu şöhreti tek bir şarkıyla yakaladı.
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Farkında mısınız? Ülkenin tanıdığı hatta birçok ünlü starın yıllardır ilmek ilmek işlediği ünü, şöhreti yakaladı kısacık zamanda.
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Neden? O magazin şifrelerini çoktan çözmüş. Belli ki çok küçük yaşta gelmiş kendisine bu magazin bilgeliği. Sürekli konu-şuyor. Çok büyük laflar ediyor.
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Kendisine laf söyleyeni hemen sindiriyor. Çok fena çok. Biraz daha yıllar geçsin sansasyonel magazin aşklarına da imzasını atacak.
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Bana da “Söylemiştin Esin” dersiniz. Hani “Kim bu Aleyna ya” diyenler var ya. İşte onların hepsi Aleyna’yı öyle bir tanıyacak ki yıllarca konuşacak. Çünkü Aleyna’nın geldiği yol onu gösteriyor.
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‘YETER, YENİLERİ YOK MU?’
Bir kesim beni hep “Yeter, hep aynı isimler üzerinden gidiyorsunuz. Yeniler yok mu hiç konuşacağınız?” diye eleştirirdi.
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İşte buyurun. Aleyna yeni. Yepyeni, taze kan.
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Hem de abileri ve ablalarından öyle güzel şeyler öğrenmiş ve hedefe öyle güzel kilitlenmiş ki hızına kimse yetişemiyor.
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Tek bir şarkıyla her gün kendinden söz ettiriyor. Öyle bir konuşturuyor ki tanımayan yok.
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O yüzden Aleyna eski jenerasyonla da öyle bir yarışacak, öyle bir çarpışacak ki bir an gelecek “Bin yıldır hayatımızda” gibi hissedeceksiniz.
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Hazır olun, yeni başlıyoruz.