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07 NİSAN 2017
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Güldür Güldür Show
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“Güldür Güldür Show”da kale komedisi

Show TV’nin kahkaha garantili programı “Güldür Güldür Show”a bu akşam Merzifon Prensi Şevket ve Dudullu Dükü Bilal’in Barselona kalesini ele geçirmeye çalıştıkları skeç damga vuracak

07 Nisan 2017 Cuma, 11:08:41 Güncelleme: 11:26:07

Tiyatroyu ekrana taşıyan “Güldür Güldür Show”da kahkaha tufanı devam ediyor. Yeni taşındığı mahallede butik açan Mesut’u, dolmuşçu Yeter ve kasap Aysel’in etkileme çalışmalarının anlatıldığı skeçle başlayacak programa “İki kuzen, Merzifon Prensi Şevket ve Dudullu Dükü Bilal Barselona kalesini ele geçirmeye gelirse neler yaşanır?”, “Barselona Prensi İbrahim iki kuzene karşı ne kadar karşı durabilecek?” sorularının yanıt bulacağı skeç damga vuracak.

Kız arkadaşlarına yemek yapmaya kalkan İbrahim ve Fikri’nin mutfaktaki maceralarıyla herkesi kahkahaya boğacakları program terfi alma ümidi ile patronu Burcu’nun çocuğu Hayati’ye bakmayı kabul eden Sinem’in başına gelenlerle devam edecek...

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