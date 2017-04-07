‘Jizel’ sanat dünyasını buluşturdu

Dünyaca ünlü bir klasik olan ‘Giselle’ balesi, önceki akşam ‘Jizel’ adıyla Fulya Sanat Merkezi’nde sahnelendi.

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, koreografisi MFÖ Grubu’ndan Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan Uğur’un imzasını taşıyan eser büyük ilgiyle izlendi. Seyirciler arasında Özkan Uğur’un yanı sıra Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Burcu Binici, Birce Akalay, Tan Sağtürk ve Fuat Güner de vardı.

‘BENZERSİZ BİR TÜRK FİLMİ YAPIYORUZ’

Gösteriyi çok beğendiğini belirten Cem Yılmaz, “Aysun Abla’mı ve dansçı arkadaşları tebrik ederim” dedi. Zafer Algöz ise “Aysun, başarısını kanıtlamış bir hoca, çok önemli biri. Türkiye’deki dans sanatı için çok başarılı bir iş yaptılar” diye konuştu. ‘Arif V 216’ adlı yeni filmlerinin çekim hazırlıkları başlayan ikiliden Algöz, “Kadromuz Zeynep Farah Abdullah ve Çağlar Çorumlu’nın katılmasıyla çok güçlendi. Benzersiz bir Türk filmi yapıyoruz” dedi. ‘Haşırt Dı Bilekbord’ adlı kitabıyla ilgili de konuşan Algöz şunları söyledi: “2.5 ayda 50 binden fazla sattı. Yakında 9. baskıyı yapacağız. Anılarımın bu kadar ilgi göreceğini ummazdım. Sonbaharda anılarımın yer aldığı bir kitap daha çıkaracağım.”