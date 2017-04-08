Kenan Doğulu yolda kaldı!

1 | 8

Yeni albümü için stüdyo çalışmalarına devam eden Kenan Doğulu, önceki gün Arnavutköy’deki stüdyosuna giderken trafiğe takıldı. Gazete Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre bir saat trafikte kalan Doğulu, benzininin bitmesiyle Aşiyan’da yolda kaldı. Aracını iterek yolun kenarına çekmeye çalışan Doğulu’nun imdadına magazin muhabirleri yetişti.