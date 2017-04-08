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Kenan Doğulu yolda kaldı!

08 Nisan 2017 Cumartesi, 04:20:26 HABERTURK.COM

Kenan Doğulu, trafikte kalınca benzini bitti. Yolda kalan Doğulu, otomobilini iterek yolun kenarına almaya çalışırken yardıma muhabirler yetişti!

  • 1 Kenan Doğulu yolda kaldı!
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    Yeni albümü için stüdyo çalışmalarına devam eden Kenan Doğulu, önceki gün Arnavutköy’deki stüdyosuna giderken trafiğe takıldı. Gazete Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre bir saat trafikte kalan Doğulu, benzininin bitmesiyle Aşiyan’da yolda kaldı. Aracını iterek yolun kenarına çekmeye çalışan Doğulu’nun imdadına magazin muhabirleri yetişti.

  • 2 Kenan Doğulu yolda kaldı!
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    Muhabirlerin yardımıyla aracını yol kenarına çeken popçu, “Starlık falan geçmiyor bu işte. Bir saattir trafikteyim. Sonunda bitti işte” derken, taksi bulamayınca yine muhabirlerden yardım istedi. 

  • 3 Kenan Doğulu yolda kaldı!
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    Muhabirler Doğulu’yu araçlarına alarak Arnavutköy’deki stüdyosuna bıraktı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 saat önce
    porshen var mutlu sanıyolar
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