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Asena Atalay
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Asena Atalay'ı sevindiren karar! Mahkeme açıkladı

Caner Erkin ile Asena Atalay arasındaki davada flaş bir gelişme yaşandı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:33:56 Güncelleme: 11:36:29

Mahkeme, Caner Erkin'in malvarlığının üzerinde bulunan tedbirlerin devamına karar verdi. Asena Atalay, eski eşi Caner Erkin'in tüm mal varlığına tedbir konulması istemiyle evlilik birliği içinde edindiği malların paylaşımı için dava açmıştı.

Dün İstanbul 14. Aile Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya Atalay, avukatı Beyza Sındıraç ile birlikte katıldı. Mahkeme, Caner Erkin'in mal varlığının üzerinde bulunan tedbirlerin devamına karar verdi.

'KADINLARIN BİLİNÇLENMESİNE KATKISI OLMUŞTUR'

Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç, “Bir kadın ne zaman kendi sesini duyurmak için ayağa kalksa palanlanmamış bile olsa tüm kadınlar içinde ayağa kalkmış olur. Asena'nın davası kamuya mal olmuştur. Müvekkilimin çocuğunun hakkını korumaya çalışan bir anne olmanın yanında kadınların bilinçlenmesine de katkısı olmuştur” dedi.

Caner Erkin'in Şişli'de 2, Balıkesir Ayvalık'ta 1, Gömeç'te 6 gayrimenkul, 2015 model Porsche, 2014 model 2 Mercedes, 2015 model Bombardier, Mercedes ve Land Rover cipi var.

(Sabah)

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