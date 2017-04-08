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Defile hakkında konuşan Özge Özder “Artık çok ünlü markalar bile gerçek kürkten vazgeçiyor. Aslıhan Karahan’a çok teşekkür ediyorum. Bu parçaların hepsi onun tarafından derneğimize bağışlandı. Geliri hayvan tedavilerinde kullanılacak” dedi.