Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği, tasarımcı Aslıhan Karahan’la birlikte bir farkındalık projesine imza attı. ‘Kürkünü Çıkar Vicdanını Giy’ sloganıyla gerçekleştirilen defilede Çağla Şıkel, Dolunay Soysert, Özge Özder, Aslı Tandoğan ve Alican Yücesoy gibi ünlüler görev aldı.
HT Magazin'de yer alan habere göre; Tamamen suni kürklerden oluşan 60 parçalık ‘Uyanış’ adlı koleksiyondaki kıyafetlerin 24’ünü Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği’nin kurucuları Özge Özder, Aslı Tandoğan, Ayça Varlıer ve derneğe destek veren gönüllü sanatçılar taşıdı.
Defile hakkında konuşan Özge Özder “Artık çok ünlü markalar bile gerçek kürkten vazgeçiyor. Aslıhan Karahan’a çok teşekkür ediyorum. Bu parçaların hepsi onun tarafından derneğimize bağışlandı. Geliri hayvan tedavilerinde kullanılacak” dedi.