Selda Alkor’dan Özcan Deniz’e sitem

Özcan Deniz’le birlikte 2002-2003 yıllarında 'Asmalı Konak' dizisinde rol alan Selda Alkor, Özcan Deniz'e sitem dolu sözlerle gönderme yaptı.

''ABLA NASILSIN?' BİLE DEMEZ''

Dizideki 'Sümbül Sultan' karakteriyle hafızalara kazınan Alkor, Deniz’le görüşmediğini belirterek, "Özcan Deniz aramaz, sormaz. O devamlı kendi işlerine bakar. Allah yolunu açık etsin. Bırakın yaptığı işleri, hiç olmazsa 'Abla nasılsın?' demek için aramasını, hal hatır sormasını beklerdim. Ama ben her zaman piyasadaki gençlerin yaptıkları işlerle iftihar ederim" dedi.