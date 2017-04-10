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Asena Atalay
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Asena Atalay ilk kez mahkemeye katıldı

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le yolları ayrılan sunucu Asena Atalay, boşanma sonrası ilk kez adliye koridorlarında görüntülendi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:32:41 Güncelleme: 15:33:52

Asena Atalay ile Caner Erkin’in olaylı nafaka davasının yankıları sürüyor. Dava kapsamında ünlü futbolcunun mal varlığına el konulmuştu. Erkin’in aynı zamanda eşi Şükran Ovalı’yı da temsil eden avukatı Deniz Ketenci ise karara itiraz etmişti.

'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; geçtiğimiz cuma günü İstanbul 14. Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşmada bir ilk yaşandı. İlk kez mahkemeye katılan ve Asena Atalay, avukatı Beyza Sındıraç’la duruşma saatini beklerken görüntülendi.

Dava sonunda Erkin’in mal varlığına konulan tedbirin devamına karar verilince, Asena Atalay güler yüzle duruşma salonunu terk etti. Atalay’ın boşandığı dönem çocuğunun babasından hiçbir şey istemediği için daha sonra açtığı davaların kabul edilmeyeceği iddia edilmişti. Ancak mahkemeden aksi sonuçlar çıkma ihtimali üzerine ünlü sunucunun sevindiği öğrenildi.

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