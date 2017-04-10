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Buray
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Buray, eşi ile ayrılma kararı aldıklarını duyurdu!

Şarkıcı Buray, eşi ile boşanma kararı aldıklarını yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:27:49 Güncelleme: 16:31:34

Buray, Avustralya'da yaşayan eşiyle uzak mesafelerde yaşamanın getirdiği zorluklar nedeniyle evliliklerini noktalama kararı aldıklarını dile getirildi.

"ANLAŞARAK BOŞANIYORUZ"

Milliyet'te yer alan habere göre, Buray "Uzak mesafelerde yaşamanın ve yoğun iş temposunun getirdiği zorluklar nedeniyle, Avustralya'da yaşayan eşimle evlilik birliğimizi ortak aldığımız karar sonucu sonlandırma sürecine girdik. Karşılıklı anlaşarak, sevgi ve saygı çerçevesinde bu kararı aldığımızı belirtir, bu gelişme ile ilgili bilgi verirken boşanma sürecimizde özel hayatın mahremiyetine göstereceğiniz saygı için şimdiden teşekkür ederiz." diyerek açıklamada bulundu.

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