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Lourdes Leon Miami'de

11 Nisan 2017 Salı, 09:57:38

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    Pop müziğin kraliçesi Madonna'nın kızı annesinin izinden gittiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

  • 2 Lourdes Leon Miami'de
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    Madonna'nın eski spor hocası Carlos Leon ile ilişkisinden dünyaya gelen 20 yaşındaki Lourdes Leon, hafta sonu bir grup arkadaşıyla Miami seyahatine çıktı. Siyah bikinisiyle denize girip güneşlenen Lourdes Leon, bir ara güneşlenirken kolunu kaldırınca da koltuk altındaki tüylere epilasyon yaptırmamış olduğu ortaya çıktı.

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    Bu da Lourdes'in annesi Madonna'nın 2014'te paylaştığı bu Instagram pozunu hatırlattı.

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