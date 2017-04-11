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Ünlülerin canlı yayın skandalları

11 Nisan 2017 Salı, 12:38:47

  • 1 Ünlülerin canlı yayın skandalları
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    UÇUYORUM DEDİ HAVALANAMADI

    Ünlü sunucu Esra Ceyhan’ın programı geçtiğimiz sezonlarda oldukça ilginç anlara ev sahipliği yaptı.

  • 2 Ünlülerin canlı yayın skandalları
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    Programa katılan ve 6 yaşından bu yana geleceği gördüğünü iddia eden Sadri Yıldız, bir anda bağırarak yerinden fırladı ve stüdyoda yuvarlanmaya başladı. Olayın ardından Ceyhan soğuk kanlılığını korurken, Yıldız, stüdyodan dışarıya çıkartıldı.

  • 3 Ünlülerin canlı yayın skandalları
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    KAFASINDA BARDAK KIRDI

    Benimle Evlenir misin?" programıyla adını duyuran Caner, katıldığı televizyon programına Tülin'in telefonla bağlanması üzerine cinnet getirdi. Bir anda kendisini kaybeden Caner, masada duran su bardağını kafasına vurarak parçaladı.

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