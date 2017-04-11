Katie Salmon'un banyo pozu olay oldu!

Instagram'da sıkça cesur pozlarını yayınlamaktan çekinmeyen Katie Salmon, banyoda aynadan çektiği pozuyla sosyal medyada tekrar adından söz ettirmeyi başardı.
Fanları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Yoğun eleştirilere de maruz kalan Katie Salmon, bir takipçisine cevap olarak 'Birilerini rahatsız ettiysem özür dilerim ama gerçekten daha önce hiç bir meme görmediniz mi?' diyerek karşılık verdi.
İngiltere'de ilk olarak 'Love Island' (Aşk Adası) yarışmasıyla adından söz ettiren Katie Salmon'un Instagram'da 207 bin takipçisi bulunuyor.