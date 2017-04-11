Katie Salmon'un banyo pozu olay oldu!

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Fanları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Yoğun eleştirilere de maruz kalan Katie Salmon, bir takipçisine cevap olarak 'Birilerini rahatsız ettiysem özür dilerim ama gerçekten daha önce hiç bir meme görmediniz mi?' diyerek karşılık verdi.