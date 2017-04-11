Birce Akalay'dan sert tepki!

Bir gazetede Birce Akalay'ın Başak Dizer'in tasarımlarının yüzü olacağı yazılmış ve Birce Akalay'ın Kıvanç Tatlıtuğ'un eski sevgilisi olduğu iddia edilmişti.

"Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un eski sevgilisiyle çalışıyor" diye haberler yapılmıştı. Birce Akalay bu haberlere ateş püskürdü.

Güzel oyuncu Twitter hesabından konuyla ilgili sert açıklamalarda bulundu..

İŞTE BİRCE AKALAY'IN O TWEETLERİ: