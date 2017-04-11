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Serdar Ortaç'a atı 18 bin lira kazandırdı

11 Nisan 2017 Salı, 16:25:32

  • 1 Serdar Ortaç'a atı 18 bin lira kazandırdı
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    Serdar Ortaç’ın sahibi olduğu İngiliz tayı ‘Lunar Rover’ önceki gün ABD’deki ilk yarışına çıkıp popçuya 18 bin lira kazandırdı.

  • 2 Serdar Ortaç'a atı 18 bin lira kazandırdı
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    Serdar Ortaç'a geçtiğimiz ay İlkay Kantarmacı tarafından hediye edilen 200 bin dolar (yaklaşık 800 bin lira) değerindeki İngiliz tayı, önceki gün ABD'deki Parx Racing Hipodromu'nda koştu.

  • 3 Serdar Ortaç'a atı 18 bin lira kazandırdı
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    'Lunar Rover' adlı at, çekişmeli geçen mücadelenin sonunda yarışta ikinci geldi.

  • 4 Serdar Ortaç'a atı 18 bin lira kazandırdı
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    Adını 'Karabiber' koymayı planladığı tayını da yarışlar için hazırlayan Serdar Ortaç, 'Lunar Rover' adlı atı birinci gelseydi 24 bin dolar (96 bin lira) alacaktı.(Takvim)

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