Serdar Ortaç'a atı 18 bin lira kazandırdı

Serdar Ortaç’ın sahibi olduğu İngiliz tayı ‘Lunar Rover’ önceki gün ABD’deki ilk yarışına çıkıp popçuya 18 bin lira kazandırdı.
Serdar Ortaç'a geçtiğimiz ay İlkay Kantarmacı tarafından hediye edilen 200 bin dolar (yaklaşık 800 bin lira) değerindeki İngiliz tayı, önceki gün ABD'deki Parx Racing Hipodromu'nda koştu.
'Lunar Rover' adlı at, çekişmeli geçen mücadelenin sonunda yarışta ikinci geldi.
Adını 'Karabiber' koymayı planladığı tayını da yarışlar için hazırlayan Serdar Ortaç, 'Lunar Rover' adlı atı birinci gelseydi 24 bin dolar (96 bin lira) alacaktı.(Takvim)