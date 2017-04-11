ŞİPŞAK
11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ŞİPŞAK

Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5'ten 85 milyon TL kazandı

11 Nisan 2017 Salı, 16:34:09

  • 1 Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5'ten 85 milyon TL kazandı
    1 | 15

    16 Şubat'ta vizyona giren komedyen Şahan Gökbakar'ın son filmi 'Recep İvedik 5' rekora doğru ilerliyor.

  • 2 Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5'ten 85 milyon TL kazandı
    2 | 15

    Vizyona girdiği ilk haftada 1 milyon 890 bin barajını geçerek tüm zamanların en iyi açılış rekorunu kıran filmi 152 bin kişi daha izlerse Şahan Gökbakar, serinin bir önceki filminin rekorunuda geçerek kendi rekorunu kıracak.

  • 3 Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5'ten 85 milyon TL kazandı
    3 | 15

    KENDİYLE YARIŞIYOR

    'Recep İvedik 4'ün 1 milyon 641 bin kişilik açılış rekorunu egale eden 'Recep ivedik 5', 8 hafta boyunca toplam 7 milyon 217 bin kişi tarafından izlendi.

  • 4 Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5'ten 85 milyon TL kazandı
    4 | 15

    'Recep İvedik 4' ise vizyonda kaldığı 20 hafta boyunca 7 milyon 369 bin gişe yapmıştı.

  • 5 Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5'ten 85 milyon TL kazandı
    5 | 15

    85 MİLYON TL KAZANDI 

    Komedyenin son filminden kazandığı para ise dudak uçuklattı. Şahan Gökbakar 'Recep İvedik 5' filminden 'boxoffice' verilerine göre 85 milyon lira kazandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300