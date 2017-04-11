Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5'ten 85 milyon TL kazandı

2 | 15

Vizyona girdiği ilk haftada 1 milyon 890 bin barajını geçerek tüm zamanların en iyi açılış rekorunu kıran filmi 152 bin kişi daha izlerse Şahan Gökbakar, serinin bir önceki filminin rekorunuda geçerek kendi rekorunu kıracak.