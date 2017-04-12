Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları

Son dönemde oyunculukları kadar yakışıklıklarıyla da çok konuşulan oyuncuları sizin için derledik...
Kıvanç Tatlıtuğ
Kenan İmirzalıoğlu
Çağatay Ulusoy
Engin Altan Düzyatan
Halit Ergenç
Barış Arduç
Burak Özçivit
Tolgahan Sayışman
Murat Yıldırım
Aras Bulut İynemli
Nejat İşler
Özcan Deniz
Beyazıt Öztürk
Engin Akyürek
Murat Boz
Mehmet Günsur
Kerem Bürsin
Berk Cankat
Furkan Andıç
Seçkin Özdemir
Pamir Pekin
Kaan Urgancıoğlu
Berk Oktay
İlker Kaleli
Onur Tuna
Ekin Mert Daymaz
Kadir Doğulu
Serhat Teoman
Can Yaman
Berk Atan
Tolga Sarıtaş
İbrahim Çelikkol
Mert Fırat
Barış Kılıç
Mehmet Akif Alakurt
Ahmet Kural
Ekin Koç
Serkan Çayoğlu
Engin Öztürk
Yusuf Çim
Berk Hakman
Ahmet Olgun Sünear
Burak Çelik
Can Nergis
Hakan Kurtaş