Demet Akalın: Kayınpederim tefeci olsa, bütün parayı...

Demet Akalın, önceki gün Bebek’teki bir restorandan çıkarken görüntülendi.
Hürriyet'in haberine göre; Kıyafetiyle dikkat çeken şarkıcı, “Yazı getirdim artık, rengarenk giyindim” dedi. Akalın, eşi Okan Kurt’un babası Abdi Kurt’un mallarına ‘tefecilik davası’ nedeniyle tedbir kararı konulduğu haberleri hakkında esprili bir açıklama yaptı.
Akalın, “Kayınpederimi ortağı 10 milyon lira dolandırdı. Tedbir kararı olduğu doğru ama bütün mal varlığına konulan bir tedbir değil bu. Ayrıca kayınpederim tefeci olsa, bütün parayı ben alırım” dedi.