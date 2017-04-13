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Demet Akalın: Kayınpederim tefeci olsa, bütün parayı...

13 Nisan 2017 Perşembe, 09:23:27

  • 1 Demet Akalın: Kayınpederim tefeci olsa, bütün parayı...
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    Demet Akalın, önceki gün Bebek’teki bir restorandan çıkarken görüntülendi.

  • 2 Demet Akalın: Kayınpederim tefeci olsa, bütün parayı...
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    Hürriyet'in haberine göre; Kıyafetiyle dikkat çeken şarkıcı, “Yazı getirdim artık, rengarenk giyindim” dedi. Akalın, eşi Okan Kurt’un babası Abdi Kurt’un mallarına ‘tefecilik davası’ nedeniyle tedbir kararı konulduğu haberleri hakkında esprili bir açıklama yaptı.

  • 3 Demet Akalın: Kayınpederim tefeci olsa, bütün parayı...
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    Akalın, “Kayınpederimi ortağı 10 milyon lira dolandırdı. Tedbir kararı olduğu doğru ama bütün mal varlığına konulan bir tedbir değil bu. Ayrıca kayınpederim tefeci olsa, bütün parayı ben alırım” dedi.

  • 4 Demet Akalın: Kayınpederim tefeci olsa, bütün parayı...
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  • 5 Demet Akalın: Kayınpederim tefeci olsa, bütün parayı...
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