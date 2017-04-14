ŞİPŞAK
14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Ajda Pekkan
ŞİPŞAK

Ajda Pekkan ile Tarkan'dan altı yıl sonra dev düet

Yakar Geçerim şarkısında altı yıl önce bir araya gelen Tarkan ve Ajda Pekkan, birlikte dev bir düete daha hazırlanıyor

14 Nisan 2017 Cuma, 11:26:02 Güncelleme: 11:29:38

Ajda Pekkan, yeni albüm çalışması için Tarkan’la Ozan Çolakoğlu’nun stüdyosunda bir araya geldi. Daha önce ‘Yakar Geçerim’ şarkısına düet yapan ikili, altı yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi. Süperstar’ın mayıs ayı sonunda çıkarmayı planladığı albümde Tarkan’la bir  parçada düet yapacakları öğrenildi.  Bir süredir yurt dışında olan ve geçtiğimiz günlerde yeni projesi için İstanbul’a dönen Pekkan, Megastar’la geç saatlere kadar stüdyoda kaldı. Aynı zamanda kendi pop albümü için çalışmalarını tam gaz sürdüren Tarkan, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafa, “Pop... Son rötuşlar.  Eli kulağında” notunu  yazdı. 

(Cadde)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu
ŞİPŞAK

İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı. ...
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

Türkiye'nin en güzel 100 kadını
Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin yoğurt yaptı
ŞİPŞAK

Karı koca yoğurt yaptılar
Şirin Ediger, muhabirlerin sorularını cevapsız bıraktı
ŞİPŞAK

Nişantaşı eğlencesi
Teoman bildiğiniz gibi
ŞİPŞAK

"Çekmeyin beni"
İrem Derici, elleriyle sardığı 1 kilo sarma gönderecek
ŞİPŞAK

İrem’den sarmalı promosyon
At koşar, Serdar Ortaç kazanır!
ŞİPŞAK

Atlara fısıldayan popstar
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin hasret giderdi
ŞİPŞAK

Sessiz aşıklar

YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET ‘BENİM KEYFİMİ KİMSE KAÇIRAMAZ’
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL OKAN MÜŞTERİSİNİ NEDEN KOVDU?
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI GELECEK DAHA GÜZEL OLACAK MI?
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK FERMAN’IN ÜRETKEN KAFASI
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN ANNE OLMANIN İDEAL YAŞI
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN ‘BENİM BAŞIMA GELMEZ’ KLİŞESİ PATLAK...
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR OFİS ‘FİLOZOFU’
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA SALATALIKLA ENERJİ DEPOLAYIN
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ PORTAKAL ÇİÇEĞİ ZAMANI
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL TÜRKÇE MÜZİĞE BURUN KIVIRANLAR
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS AÇ KALMAK VEYA KALMAMAK BÜTÜN MESELE BU!
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN NETFLİX Mİ, BLU TV Mİ YOKSA PUHU MU?
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Boran Konağı’nda Süreyya ve Esma savaşı!
  • 2 Remzi, Suzan'ı affetmiyor
  • 3 Ömer, Mavi'ye tüm gerçeği anlatacak mı?
  • 4 Gümüş ve adamları Oktay’ı kaçırıyor!
  • 5 "Senin parçaladığın aileyi bir araya getireceğim!"
  • 6 Kenan İmirzalıoğlu 'Fatih' olacak