Cemal Hünal: Sen yalancı, üçkağıtçının tekisin!

Sosyal medyadan parasını almadığını iddia eden oyuncuya, yaptığı açıklamalar yüzünden filmin yapımcısı dava açtı.



Uzun bir aradan sonra 'Atçalı Kel Mehmet' filmiyle setlere dönen oyuncu Cemal Hünal, yapımcı Güler Nalbantoğlu ile davalık oldu.



Tarihi filmde hem Yusuf Efe'yi canlandıran hem de ekibe okçuluk ve binicilik dersi veren Cemal Hünal, parasını almadığını iddia etti.



''AHLAK YOKSUNU!''



Oyuncu, Facebook hesabında filmin galasına katılmayacağını söyleyerek, ''Bu filmin yapımcıları emek hırsızı ve ahlak yoksunu! Galada orada olmayacağım'' diye yazdı.



Cemal Hünal'a cevap filmin teknik yapımcısı Ali Rıza Cankorur'dan geldi. Cankorur, Hünal'a ''Emek hırsızı olan, senin çeşitli bahanelerle setten emrivaki yaparak keyfi ayrılmalarına rağmen paranı ödemezdi'' diye seslendi.



Cemal Hünal, Gökhan Keser'in de rol aldığı filmde binicilik ve okçuluk dersi verdi.



Bu yanıta sinirlenen oyuncu, Cankorur'a ''Sen yalancı, üçkağıtçının tekisin. Set ekibi sizden para alamadı. Herkesle icralıksın'' dedi.



Hünal’ın bu sözleri üzerine Güler Nalbantoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Nalbantoğlu’nun avukatı, ''Cemal Bey'in yapmış olduğu filme zarar verici açıklamalarıyla ilgili hukuki yollara başvuruyoruz. Kendisinin şirketimizden hiçbir hak ve alacağı yoktur'' dedi. (Vatan)

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