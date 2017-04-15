Teoman'dan esmer güzele ateşli öpücük

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Gece hayatına hızlı bir geri dönüş yapan Teoman önceki gece Asmalımescit’te görüntülendi. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre tek başına geldiği mekândan bir ara sigara içmek için dışarıya çıkan şarkıcı, yolun karşısında bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. İlerleyen dakikalarda içeride tanıştığı bir güzelle yakınlaşan ve hava almak için tekrar dışarı çıkan Teoman, muhabirlerin gittiğini sanınca olanlar oldu.