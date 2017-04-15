Teoman'dan esmer güzele ateşli öpücük

Gece hayatına hızlı bir geri dönüş yapan Teoman önceki gece Asmalımescit’te görüntülendi. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre tek başına geldiği mekândan bir ara sigara içmek için dışarıya çıkan şarkıcı, yolun karşısında bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. İlerleyen dakikalarda içeride tanıştığı bir güzelle yakınlaşan ve hava almak için tekrar dışarı çıkan Teoman, muhabirlerin gittiğini sanınca olanlar oldu.
‘ÇOCUKLAR OLDU MU ŞİMDİ?’
Sokak ortasında öpüşen ikili, flaşlar patlayınca şoke oldu. Esmer güzel içeri kaçarken, ardından “Gel hayatım gel” diye seslenen şarkıcı, “Çocuklar oldu mu şimdi?” diyerek gazetecilere sitem etti.
Sabaha karşı mekândan el ele çıkan ve aynı taksiye binen çiftten ünlü rock’çı, “Bayan sadece arkadaşım. Evine bırakacağım” açıklamasıyla şaşırttı. Esmer güzelle uzun uzun öpüşen Teoman, muhabirlere, “Arkadaşlar, yanlış bir şey yazmayın” diye ricada bulundu.
Çıkışta ünlü rock’çıya, “Teoman gel, bu taksiyle gideceğiz” diye seslenen esmer güzel, muhabirlere, “Şunu yüzüme patlatmayın.
Ne yapmaya çalışıyorsunuz?” diye çıkıştı.