Birce Akalay ve Murat Ünalmış birlikte kamera karşısına geçecek

Sarp Levendoğlu’yla ayrılığının ardından balet Can Tunalı’yla yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkan Birce Akalay, eski eşi Murat Ünalmış’la kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Ekrandan uzak kalmama kararı alan Akalay, yeni bir dizi için imza attı. Oyuncu, yıllar önce ‘Yer Gök Aşk’ adlı dizinin setinde tanışıp, nikah masasına oturduğu Murat Ünalmış’la yeni bir projede yer alacak.

Çekimleri Antakya’da 1.5 ay sonra başlayacağı öğrenilen dizide ikiliye, Vildan Atasever eşlik edecek. Akalay, Ünalmış’la bir yıl süren evliliğin ardından 2012’de boşanmıştı. Oyuncu, ayrılığının ardından Levendoğlu ile ‘Küçük Ağa’ dizisinde kamera karşısına geçip, aşk yaşamaya başlamış ve kısa sürede dünyaevine girmişti.

(Cadde)