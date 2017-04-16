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Hülya Avşar'ın kızı Zehra'nın ilk oy şaşkınlığı

16 Nisan 2017 Pazar, 14:05:04 İHA

  • 1 Hülya Avşar'ın kızı Zehra'nın ilk oy şaşkınlığı
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    Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ilk kez oy kullandı. Zehra Çilingiroğlu, oyunu sandığa atmayı unutarak elindeki zarfla dışarı çıkmak isteyince görevliler tarafından uyarıldı.

  • 2 Hülya Avşar'ın kızı Zehra'nın ilk oy şaşkınlığı
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    19 yaşına giren Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı ilk kez oy kullandı. Sarıyer Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne tek başına oy vermeye gelen Zehra Çilingiroğlu, ilk kez kullanacağı oyun heyecanını yaşadı.

  • 3 Hülya Avşar'ın kızı Zehra'nın ilk oy şaşkınlığı
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    Oy pusulası ve zarfı seçim yetkililerinden alan Çilingiroğlu bir süre oy verme kabinini göremeyince yetkililerin yardımına başvurdu. Oyunu kullandıktan sonra kabinden çıkan Zehra, ilk kez oy kullanmanın heyecanıyla zarfı sandığa atmadan salondan çıkmaya çalıştı. Görevliler, "Sandık burada" diye uyarınca Zehra Çilingiroğlu geri dönerek, 1035 numaralı sandığa oyunu kullandığı zarfı attı.

  • 4 Hülya Avşar'ın kızı Zehra'nın ilk oy şaşkınlığı
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  • 5 Hülya Avşar'ın kızı Zehra'nın ilk oy şaşkınlığı
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